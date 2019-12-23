Клопп: Некоторые футболисты слишком дорогие для Ливерпуля

Новости спорта:Юрген Клопп объяснил, почему в коллективе нет чемпионов мира.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему у него в команде нет ни одного французского футболиста.

"Особой причины нет. Гризманн недавно перешел в "Барселону", Мбаппе хорошо играет за "ПСЖ". Они сейчас в своих командах.

Мы бы, возможно, хотели подписать французских футболистов, но некоторые слишком дорогие для нас", - приводит слова немца AS.

Последним французом, который играл за "красных" был Сако, однако он был продан в далеком 2017 году. Летом "Ливерпуль" рассматривал возможность подписания Усмана Дембеле.