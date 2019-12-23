Топ-клуб Португалии уволил тренера

Новости спорта:Руководство Браги, недовольное работой Са Пинту, приняло решение его уволить.

Рикарду Са Пинту уволен с поста главного тренера Браги, сообщает официальный сайт клуба. Вместе с ним покинули команду ассистенты Руи Мота и Гильерме Гомеш.

Причиной увольнения Са Пинту стали неудовлетворительные результаты Браги. По итогам 14 туров Оружейники занимают восьмое место в чемпионате Португалии.

По информации A Bola, новым тренером Браги станет бывший полузащитник команды Рубен Аморим, известный также по выступлениям за Бенфику и сборную Португалии.

В последнее время Аморим возглавлял молодежную команду Браги.