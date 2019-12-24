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"Не забивал в ЛЧ": жена Икарди раскритиковала Лукаку

"Не забивал в ЛЧ": жена Икарди раскритиковала Лукаку
09:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Ванда Нара прокомментировала результаты Ромелу Лукаку в Интере.

Агент и жена форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара прокомментировала результаты Ромелу Лукаку в Интере.

«Было бы здорово посмотреть на Лукаку в матчах против сильнейших клубов. Он не забивал в Лиге чемпионов и будет вынужден смотреть турнир по телевизору.

Лукаку подвергли критике после вылета команды из Лиги чемпионов, но сейчас к нему относятся как к феномену», – приводит ее слова Goal.

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В текущем сезоне Лукаку провел за Интер 22 матча во всех турнирах. Он забил 14 голов (два из них – в текущем розыгрыше ЛЧ) и отдал 3 ассиста.

Отметим, что Лукаку был подписан летом в качестве замены Икарди, поскольку главный тренер Интера не верил в аргентинца.

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ФК Интер (Милан), Серия А, Футбол, Мауро Икарди, Новости футбола.
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