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МЮ рискует потерять талантливых воспитанников: кто они

МЮ рискует потерять талантливых воспитанников: кто они
10:26 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Эйнджел Гомес и Таит Чонг покинут МЮ следующим летом.

Манчестер Юнайтед рискует потерять воспитанников Эйнджела Гомеса и Таита Чонга в следующем году, сообщает The Telegraph.

Контракты обоих исполнителей истекают по окончании сезона, и издание передает, что 19-летний англичанин и 20-летний голландец готовы покинуть клуб.

Гомес принял участие в четырех матчах первой команды в нынешнем сезоне, а Чонг — в шести. Оба не отличались результативными действиями.

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Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер ранее заявил, что на Олд Траффорд рассчитывают на Гомеса и Чонга и хотят сохранить их в составе.

После поражения от Уотфорда (0:2) на минувших выходных Красные дьяволы занимают восьмую строку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Футбол, АПЛ, МЮ, Новости футбола, Эйнджел Гомес.
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