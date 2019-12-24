Конце хочет подписать в Интер своего "любимца"

Новости спорта:Артуро Видаль может вновь воссоедениться

Руководство Интера предложило 12 миллионов евро за хавбека Барселоны Артуро Видаля, сообщает GdS.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 19 матчей в футболке Сине-гранатовых, отличившись пятью голами и одним ассистом. Контракт с футболистом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее футболист уже выступал в Серии А. Чилиец играл за Ювентус. За туринский клуб он провел 171 матч, в которых отличился 48 голами и 25 ассистами.

Ранее сообщалось о том, что Барселона хочет выручить за полузащитника Артуро Видаля порядка 20 миллионов евро. Руководство каталонцев заявляло о невозможности продажи или аренды Видаля в январе.

Также сообщалось, что Артуро Видаль может быть включен в сделку по трансферу форварда Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону.