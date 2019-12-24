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Усиление под УПЛ: Металлист 1925 совершил первый зимний трансфер

Усиление под УПЛ: Металлист 1925 совершил первый зимний трансфер
11:07 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Металлист 1925

Новости спорта:Капитан Кремня Сергей Ченбай перебрался в Харьков.

Металлист 1925 на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Ченбаем.

27-летний футболист стал первым зимним новичком харьковчан и будет играть под 21-м номером.

Ченбай дебютировал в Премьер-лиге в мае 2012 года в составе Ворсклы, после чего играл за Горняк-Спорт и Кремень. В составе последнего провел три сезона и был капитаном команды.

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Первое интервью Ченбая в качестве футболиста харьковчан:

В нынешнем сезоне Сергей сыграл в 18 матчах Кремня в Первой лиге и забил один гол.

На зимний перерыв в Первой лиге харьковчане ушли на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от третьего места на два очка.

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Футбол, Новости футбола, ФК Металлист 1925, Сергей Ченбай.
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