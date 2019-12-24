Усиление под УПЛ: Металлист 1925 совершил первый зимний трансфер

Металлист 1925 на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Ченбаем.
27-летний футболист стал первым зимним новичком харьковчан и будет играть под 21-м номером.
Ченбай дебютировал в Премьер-лиге в мае 2012 года в составе Ворсклы, после чего играл за Горняк-Спорт и Кремень. В составе последнего провел три сезона и был капитаном команды.
Первое интервью Ченбая в качестве футболиста харьковчан:
В нынешнем сезоне Сергей сыграл в 18 матчах Кремня в Первой лиге и забил один гол.
На зимний перерыв в Первой лиге харьковчане ушли на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от третьего места на два очка.