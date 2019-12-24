Анчелотти: Фанаты Ливерпуля боятся меня

Новости спорта:Наставник Эвертона Карло Анчелотти рассказал о встрече с болельщиками Ливерпуля.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал о встрече с болельщиками Ливерпуля, которая произошла после его назначения.

"Я гулял по городу и встретил нескольких фанатов Ливерпуля. Мне показалось, что они боятся. Они волнуются, когда видят меня, потому что я обыгрывал Ливерпуль много раз, возглавляя разные клубы", - приводит слова Анчелотти Mirror.

Напомним, матч Кубка Англии между Ливерпулем и Эвертоном состоится 5 января.

Ранее сообщалось, что Анчелотти провел первую пресс-конференцию в Эвертоне.