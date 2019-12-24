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Павелко подытожил футбольные достижения Украины в 2019 году

Павелко подытожил футбольные достижения Украины в 2019 году
13:55 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта:Президент УАФ считает, что 2019 год был очень успешным для украинского футбола.

2019-й стал для украинского футбола годом больших побед.

Наша сборная завоевала "золото" чемпионата мира среди 20-летних футболистов, национальная команда с первого места в отборочной группе вышла на Евро-2020, где вместе с "сине-желтыми" выступали действующие чемпионы континента португальцы.

Об этом в интервью пресс-службе Украинской ассоциации футбола заявил ее президент Андрей Павелко.

"В конце 2018-го я думал, что более удачного года сложно представить - мы провели успешные финалы Лиги чемпионов, за которые получили положительные отзывы от УЕФА и болельщиков, сборная Украины досрочно выиграла свою группу Лиги наций и получила право в следующем розыгрыше находиться в компании сильнейших команд континента. Но вот заканчивается 2019 год и эмоции еще сильнее - мы стали чемпионами мира среди команд U20, выиграли отборочную группу Евро-2020, опередив чемпионов Европы", - заявил президент УАФ.

Павелко: Шевченко - лучший тренер Украины

"Казалось бы, что может быть лучше? Но у нас впереди Евро-2020. Все уже убедились, что команда Андрея Шевченко умеет приятно удивлять своих болельщиков. Мне бы очень хотелось, чтобы следующий, 2020 год для украинского футбола, для всех, кто к нему неравнодушен, стал еще более удачным", - добавил Павелко.

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Все по теме:

Сборная Украины, Андрей Павелко, Евро-2020, Новости спорта, Новости футбола, УАФ, Сборная Украина U20.
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