Олимпик арендует футболиста Динамо

Полузащитник Динамо Никита Кравченко во второй половине текущего сезона будет выступать на правах аренды за Олимпик, сообщается на официальном сайте клуба.
Кравченко перешел в Динамо летом 2015 года из Мариуполя. Дебют игрока за первую команду киевлян состоялся 6 апреля 2017 года в кубковой игре с Николаевом. Всего за бело-синих Кравченко провел 3 матча.
В молодежном первенстве сезона 2019/2020 Кравченко провел за Динамо U-21 10 матчей, забив в них 2 гола.
Олимпик располагается на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе клуба 18 очков.
Также, киевский клуб подтвердил, что Роман Вантух до конца сезона 2019/2020 будет выступать за Александрию на правах аренды. В нынешнем сезоне он на правах аренды играл за Олимпик.
В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 10 встреч в рамках УПЛ, на его счету 1 гол и результативная передача.