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Олимпик арендует футболиста Динамо

Олимпик арендует футболиста Динамо
15:36 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Фото: ФК Динамо

Новости спорта:Никита Кравченко во второй половине текущего сезона будет выступать на правах аренды за Олимпик.

Полузащитник Динамо Никита Кравченко во второй половине текущего сезона будет выступать на правах аренды за Олимпик, сообщается на официальном сайте клуба.

Кравченко перешел в Динамо летом 2015 года из Мариуполя. Дебют игрока за первую команду киевлян состоялся 6 апреля 2017 года в кубковой игре с Николаевом. Всего за бело-синих Кравченко провел 3 матча.

В молодежном первенстве сезона 2019/2020 Кравченко провел за Динамо U-21 10 матчей, забив в них 2 гола.

Олимпик располагается на 9-м месте в турнирной таблице УПЛ. В активе клуба 18 очков.

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Также, киевский клуб подтвердил, что Роман Вантух до конца сезона 2019/2020 будет выступать за Александрию на правах аренды. В нынешнем сезоне он на правах аренды играл за Олимпик.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 10 встреч в рамках УПЛ, на его счету 1 гол и результативная передача.

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ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Никита Кравченко.
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