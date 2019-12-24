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Караваев поведал подробности своего перехода в Динамо

Караваев поведал подробности своего перехода в Динамо
15:40 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Футболист киевского Динамо Александр Караваев подвел итоги осенней части чемпионата Украины.

Защитник Динамо Александр Караваев подвел итоги осенней части чемпионата Украины.

"У меня не было особых переживаний относительно своего перехода в Динамо. Здесь очень дружный коллектив, все помогали сразу, как только пришел в команду. Знакомиться не пришлось: с половиной динамовцев играл за национальную сборную, с половиной - много раз пересекался в матчах отечественного чемпионата.

Осенью были моменты, когда приходилось тяжело. Прошел матч, на следующий день восстановление, а затем снова самолет - и очередной поединок. Но когда у тебя постоянно игры, то твой организм привыкает к такому ритму, и становится значительно легче играть.

Шансы на чемпионство? Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради той многочисленной армии болельщиков, которая поддерживает команду. А очки будем считать после того, как сыграем последний тур", - цитирует футболиста официальный сайт Динамо.

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Напомним, Караваев перешел в Динамо из Зари прошлым летом. В текущем сезоне защитник провел 16 матчей в УПЛ и отдал две результативные передачи.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Александр Караваев.
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