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Арсенал - Челси: дорогу молодым

Арсенал - Челси: дорогу молодым
15:51 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральным матчем 20-го тура английской Премьер-лиги будет, безусловно, встреча «Арсенала» и «Челси».

Аристократы сейчас единственные, кто может побороться за место в первой тройке. И хотя впереди еще много матчей, «Ливерпуль», «Лестер» и «Манчестер Сити» набрали такой темп, что остановить их будет непросто. Впрочем, не меньше нужны очки и канонирам, если они хотят в следующем сезоне выступать в еврокубках.

Шансы на успех при этом практически равные. Аналитики Parimatch дают 34% на победу «Арсенала» и немного больше, 39% на то, что выиграет «Челси» (ничья оценивается в 27%). По статистике канониры выигрывали чаще, но ненамного. Да и по разнице мячей их преимущество незначительное. К тому же, в отдельно взятом матче эти цифры все равно не будут иметь значения.

Также матч интересен дуэлью молодых тренеров. 41-летний Фрэнк Лэмпард и 37-летний Микель Артета завершили свои карьеры футболистов совсем недавно, в 2016 году. Для испанца это и вовсе первый клуб, где он занимает должность главного тренера. Причем Артета возглавил «Арсенал» в декабре. Ранее он лишь был ассистентом в «Манчестер Сити».

Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Кстати, его назначение уже успел раскритиковать Жозе Моуриньо. Впрочем, со слов наставника «Тоттенхэма» болельщики сейчас больше посмеиваются. Ведь недавно его команда проиграла «Челси». В свое время Моуриньо, напомним, тренировал аристократов, когда там играл Лэмпард и Фрэнк считается едва ли не учеником португальца. До возвращения в «Челси» летом этого года у Лэмпарда за плечами был лишь сезон во главе «Дерби».

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, АПЛ, Чемпионат Англии.
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