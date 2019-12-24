Шахтер определился с местом для теплых зимних сборов

Новости спорта:Горняки будут готовиться ко второй части сезона в Белеке.

Шахтер в рамках подготовки ко второй части сезона проведет два сбора в турецком Белеке, сообщает официальный сайт Горняков.

На сборах донецкий клуб проведет шесть спаррингов. Даты проведения контрольных поединков и соперники станут известны позже.

Горняки выйдут из отпуска 16 января и соберутся в Киеве. Первый сбор Шахтера в Турции пройдет с 20 по 30 января. Второй — со 2 по 9 февраля.

Шахтер завершил первую часть сезона на первом месте УПЛ. Горняки набрали 50 очков в 18 турах, не проиграв ни одного матча.

20 февраля Шахтер встретится с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Чемпионат Украины возобновится 22 февраля.