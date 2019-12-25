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Лев оценил перспективы сборной Германии на Евро-2020

Лев оценил перспективы сборной Германии на Евро-2020
08:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Йоахим Лев оценил шансы своей команды на победу на предстоящем чемпионате Европы-2020.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил шансы своей команды на победу на предстоящем чемпионате Европы-2020.

"Сборная Германии планирует играть в привлекательный атакующий футбол. Мы, конечно же, хотим выйти в плей-офф Евро-2020. Но не нужно забывать, что на турнире также будут команды, которые давно играют вместе и находятся впереди.

Я сейчас говорю о таких сборных, как Франция, Голландия, Англия и Италия. Нашей команде еще нужно расти, но у нас отличный фундамент и мы можем бороться за титулы в будущем. Мы не будем одними из фаворитов на Евро-2020", - приводит слова Лева GGFN.

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Напомним, на групповой стадии команда Лева сыграет со сборными Франции и Португалии. Вашему вниманию составы всех групп чемпионата Европы.

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Сборная Германии, Йоахим Лев, Футбол, Евро-2020, Новости футбола.
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