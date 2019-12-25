Неожиданно: Холанд определился со своим будущим

Новости спорта:Эрлинг Холанд выбрал переход в Ювентус среди множества вариантов развития карьеры

Юный норвежский нападающий Зальцбурга Эрлинг Холанд выбрал переход в Ювентус среди множества вариантов развития карьеры, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

За норвежским бомбардиром также охотятся Манчестер Юнайтед, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Реал и Милан.

В текущем сезоне Эрлинг Холанд провел 22 поединка в футболке Зальцбурга, забив 28 голов и сделав 7 ассистов. Его контракт с австрийской командой рассчитан до лета 2023 года.

На днях британские СМИ писали, что Холанд на пути в Манчестер для подписания контракта.