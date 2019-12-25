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Месси VS Роналду: суперкомпьютер определил лучшего футболиста

Месси VS Роналду: суперкомпьютер определил лучшего футболиста
10:35 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Ученые использовали статистику футболистов за пять сезонов.

Университет KU Leuven совместно со SciSports определил лучшего игрока между капитаном Барселоны Лионелем Месси и лидером Ювентуса Криштиану Роналду.

Ученые использовали данные футболистов с начала сезона-2013/14 и до того момента, пока Роналду не перешел в Ювентус в 2018 году. После этого они провели исследование, использовав суперкомпьютер и особый вычислительный алгоритм. Специалисты отметили, что Месси оказался лучше португальца по данным с сезона-2015/16.

"Ценность игрока часто определяется голами и передачами. Однако гол - довольно редкое событие. Чтобы вы понимали: в матче в среднем происходит 1600 действий. Наша модель рассматривает каждое действие - голы, передачи, удары, после чего рассчитывается их ценность".

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В первые сезоны результаты Месси и Роналду очень близки друг к другу. Однако с сезона-2015/16 Лионель начал превосходить своего оппонента. Месси является исключительным в том, что у него очень большое количество действий с мячом, и они имеют высокую ценность", - приводит слова ученого Тома Декрооса Sporza.

Таким образом, оценка аргентинца составила 1,21 балла. В свою очередь Криштиану получил всего 0,61 балл.

Напомним, в текущем сезоне Роналду провел 21 игру, в которой забил 12 голов и отдал одну результативную передачу. На счету аргентинца - 15 забитых мячей и 9 ассистов в 18 поединках.

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Криштиану Роналду, ФК Барселона, Лионель Месси, Футбол, Новости футбола.
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