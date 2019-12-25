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Тоттенхэм наказал фаната за брошенный стаканчик в голкипера Челси

Тоттенхэм наказал фаната за брошенный стаканчик в голкипера Челси
10:41 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Еще один скандал воскресного матча между Шпорами и Аристократами.

Тоттенхэм установил личность и дисквалифицировал болельщика, который бросил стаканчик в голкипера Челси Кепу Аррисабалагу во время воскресного матча Премьер-Лиги (0:2). По информации Sky Sports, поиски фанатов, которые имитировали звуки обезьян в адрес защитника Аристократов Антонио Рюдигера продолжаются.

Болельщик, который бросил бумажный стаканчик в кипера Синих Кепу не сможет присутствовать на матчах команды Жозе Моуриньо. Однако является ли запрет пожизненным — неизвестно.

Напомним, что ранее был арестован болельщик Челси, который оскорблял нападающего Тоттенхэма Сон Хын Мина. Болельщик Синих оскорблял южнокорейского форварда на расовой почве. Пока неясно, когда именно произошел данный инцидент, который привел к аресту фаната.

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Отметим, что в матче между Челси и Тоттенхэмом Рюдигер подвергся расизму со стороны болельщиков Шпор. Болельщики Тоттенхэма оскорбляли Рюдигера, изображая обезьяньи жесты. Также фанаты кинули на поле неизвестный предмет. Тоттенхэм начал расследование расистского поведения болельщиков клуба, а в Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) намерены создать всепартийную группу в Департаменте по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта, которая бы занималась проявлениями расизма в футболе.

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ФК Тоттенхэм, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Кепа Аррисабалага.
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