"Португальский волшебник" остался у руля Фламенго

Новости спорта:Жорже Жезуш останется главным тренером Фламенго.

Жорже Жезуш останется главным тренером Фламенго. Португалец заявил, что не собирается покидать команду после поражения в финале клубного чемпионата мира от Ливерпуля (0:1).

«У меня действующее соглашение с клубом, который я выполню. Я остаюсь в Фламенго», — цитирует слова тренера Globo Esporte.

В текущем сезоне 65-летний специалист привел Фламенго к победе в Копа Либертадорес-2019, где в финальном матче команда сотворила невероятный камбэк с Ривер Плейтом (2:1).

Ранее сообщалось, что Жезуш может возглавить Эвертон после отставки соотечественника Жорже — Марку Силвы. Однако новым наставником Ирисок стал итальянец Карло Анчелотти, который подписал контракт до 2024 года.