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Футболист Динамо может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате

Футболист Динамо может продолжить карьеру в экзотическом чемпионате
11:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Александар Пантич близок к подписанию контракта с японской Омия Ардией.

Бывший защитник Динамо Александар Пантич близок к подписанию контракта с японской Омия Ардией. 27-летний центрбек станет игроком Омии на правах свободного агента, сообщает mozzartsport.com.

Отмечается, что японскому клубу, который выступает во втором по силе дивизионе страны, услуги Пантича рекомендовал экс-игрок сборной Сербии (14 матчей, два гола) и Омии Драган Мрджа.

Пантич пополнил ряды Динамо зимой 2017 года, когда перебрался на правах свободного агента из Вильярреала. За это время Пантич отыграл за бело-синих лишь 20 поединков во всех турнирах, не отличаясь забитыми мячами.

Вторую часть прошлого сезона 27-летний защитник отыграл в аренде за испанский Кадис, который выступает в Сегунде. Пантич не провел за клуб ни одного матча, и всего лишь дважды попадал в заявку Кадиса на игру.

В последний раз Александар Пантич выходил на поле в официальных матчах в декабре 2017 года, когда в составе Динамо отыграл тайм против Александрии в рамках УПЛ. В сентябре 2019 года Динамо по обоюдному согласию разорвало контракт с защитником.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Александар Пантич.
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