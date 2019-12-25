Барселона выделит деньги на зимние трансферы

Новости спорта:Барселона планирует укрепить состав в январе и получит средства для осуществления трансферов.

Как сообщает издание Sport, руководство клуба выделит 75 миллионов евро на зимние покупки.

Кроме того, боссы "сине-гранатовых" проведут встречу, на которой должны определить приоритетные задачи клуба на 2020 год. В частности они хотят принять решение по полузащитнику Филиппе Коутиньо, который не входит в планы тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что Барселона попытается вернуть Неймара следующим летом.

На данный момент каталонский клуб лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая Реал на 2 очка.