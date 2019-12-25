Ливерпуль получил разрешение на золотую эмблему на один матч АПЛ

Новости спорта:Команда-победитель может носить эмблему победителей клубного чемпионата мира с момента взятия трофея до финала следующего турнира.

Руководство Премьер-лиги разрешило "Ливерпулю" сыграть один матч с нашивкой победителей клубного чемпионата мира. Об этом сообщает The Telegraph.

Как сообщает источник, Премьер-лига приняла заявку английского клуба, позволив им отпраздновать свой успех на клубном чемпионате мира с болельщиками в домашнем матче чемпионата с "Вулверхэмптоном", который состоится 29 декабря.

Однако "Ливерпуль" ещё не получил соответствующий значок от ФИФА. Если это произойдёт вовремя, то клуб получит комплект формы с этой эмблемой. В соответствии с правилами команда-победитель может носить эмблему победителей клубного чемпионата мира с того дня, когда она становится чемпионом, вплоть до финала следующего турнира.

"Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном" 29 декабря на "Энфилде". Подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 49 очков в 17 матчах.