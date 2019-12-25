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"Хотел видеть в Заре": Вернидуб оценил перспективы Попова в Динамо

"Хотел видеть в Заре": Вернидуб оценил перспективы Попова в Динамо
15:12 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Юрий Вернидуб рассказал, что хотел видеть в Заре защитника Динамо Дениса Попова.

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб в комментарии порталу Footboom.com рассказал, что хотел видеть в своей команде защитника Динамо Дениса Попова.

По словам тренера, переговоры имели место быть еще до победы Дениса на чемпионате мира в составе сборной Украины U-20.

«Он молодой парень, и ему необходимо еще много работать над собой. Когда я возглавлял Зарю, очень хотел видеть его в своей команде до чемпионата мира U-20. Но так сложилось, что Динамо не отдало его в аренду», — заявил Вернидуб.

«Видно, что Попов прогрессирует: стал чемпионом мира, достойно играет в основе Динамо. Вижу в нем огромный потенциал».

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В нынешнем сезоне центрбека начали активно подпускать к первой команде киевлян, за которую он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забив 2 гола.

Ранее генеральный директор луганского клуба Сергей Рафаилов рассказал, что Динамо было готово отпустить Попова в Зарю.

Напомним, что в ноябре Вернидуб был назначен главным тренером солигорского Шахтера после ухода из Зари в конце прошлого сезона.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Заря, Юрий Вернидуб, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Денис Попов.
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