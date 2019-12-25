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Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту маленького болельщика (Видео)

Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту маленького болельщика (Видео)
15:41 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Трогательный ролик опубликовал в своём "твиттере" "Пари Сен-Жермен".

Французский клуб исполнил мечту маленького болельщика, мечтавшего познакомиться с игроками гранда. Одна из главных звёзд парижан Килиан Мбаппе и вовсе выступил в роли Санта-Клауса, подарив мальчику различную футбольную атрибутику.

Напомним, "ПСЖ" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В 18 турах команда набрала 45 очков, что на семь больше, чем у идущего вторым "Марселя". При этом у "Пари Сен-Жермен" имеется игра в запасе.

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21-летний Мбаппе провёл в текущем сезоне 19 матчей на клубном уровне, в которых отличился 18 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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ФК ПСЖ, Футбол, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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