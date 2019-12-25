Мбаппе в образе Санта-Клауса исполнил мечту маленького болельщика (Видео)

Новости спорта:Трогательный ролик опубликовал в своём "твиттере" "Пари Сен-Жермен".

Французский клуб исполнил мечту маленького болельщика, мечтавшего познакомиться с игроками гранда. Одна из главных звёзд парижан Килиан Мбаппе и вовсе выступил в роли Санта-Клауса, подарив мальчику различную футбольную атрибутику.

Напомним, "ПСЖ" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В 18 турах команда набрала 45 очков, что на семь больше, чем у идущего вторым "Марселя". При этом у "Пари Сен-Жермен" имеется игра в запасе.

Видео благотворительной акции ПСЖ:

#ChildrenFirst Suite à sa lettre au Père Noël, le jeune Mamadou de la Fondation @PSGChildren a réalisé son rêve : rencontrer @KMbappe pic.twitter.com/QI9NylDGdM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 25, 2019

21-летний Мбаппе провёл в текущем сезоне 19 матчей на клубном уровне, в которых отличился 18 забитыми мячами и семью результативными передачами.