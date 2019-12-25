Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в Ювентус

Новости спорта:Бывший нападающий "Ювентуса" Николя Анелька поделился воспоминаниями о времени в туринском клубе.

"Я решил принять предложение "Ювентуса", потому что это великий клуб с прекрасной историей, а также потому что он тогда занимал первое место в чемпионате Италии. К сожалению, тот период останется худшим в моей карьере, учитывая, что я провёл на поле лишь 45 минут и не получил возможности сыграть в футболке клуба перед болельщиками на его домашнем стадионе.

Если честно, когда кто-то начинает говорить со мной о "Ювентусе", я стараюсь сразу же сменить тему. Мне стыдно за тот трансфер! Я играл и забивал во всех командах, кроме "Ювентуса", — приводит слова Анелька TuttoJuve.

Анелька выступал за "Ювентус" на правах аренды из "Шанхай Шэньхуа" в 2013 году. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1994 по 2015 год, француз также играл за "Пари Сен-Жермен", "Арсенал", мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Фенербахче", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич" и "Мумбаи Сити".