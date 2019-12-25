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Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в Ювентус

Анелька признался, что ему стыдно за трансфер в Ювентус
18:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший нападающий "Ювентуса" Николя Анелька поделился воспоминаниями о времени в туринском клубе.

"Я решил принять предложение "Ювентуса", потому что это великий клуб с прекрасной историей, а также потому что он тогда занимал первое место в чемпионате Италии. К сожалению, тот период останется худшим в моей карьере, учитывая, что я провёл на поле лишь 45 минут и не получил возможности сыграть в футболке клуба перед болельщиками на его домашнем стадионе.

Если честно, когда кто-то начинает говорить со мной о "Ювентусе", я стараюсь сразу же сменить тему. Мне стыдно за тот трансфер! Я играл и забивал во всех командах, кроме "Ювентуса", — приводит слова Анелька TuttoJuve.

Анелька выступал за "Ювентус" на правах аренды из "Шанхай Шэньхуа" в 2013 году. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1994 по 2015 год, француз также играл за "Пари Сен-Жермен", "Арсенал", мадридский "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Фенербахче", "Болтон", "Челси", "Вест Бромвич" и "Мумбаи Сити".

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ФК Ювентус, Футбол, Николя Анелька, Новости футбола.
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