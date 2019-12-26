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Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец

Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец
09:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Вест Хэм

Новости спорта:Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра, сообщает zbirna.com. По предварительным данным, Ярмоленко пропустит три-четыре недели.

Украинец не сможет помочь своей команде в матчах против Кристал Пэлас, Лестера, Борнмута, Гиллингема, Шеффилд Юнайтед и Эвертона. Возвращение 30-летнего футболиста ожидается к матчу против Лестера 22 января.

Ранее сообщалось, что Молотобойцы готовы выслушать возможные предложения по Ярмоленко, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна. Вест Хэм намерен продать украинца как минимум за 20 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Команда Пеллегрини находится на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 17 сыгранных туров. Сегодня Молотобойцы встретятся с Кристал Пэлас.

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ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Новости футбола.
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