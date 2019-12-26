Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец

Новости спорта:Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра.

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра, сообщает zbirna.com. По предварительным данным, Ярмоленко пропустит три-четыре недели.

Украинец не сможет помочь своей команде в матчах против Кристал Пэлас, Лестера, Борнмута, Гиллингема, Шеффилд Юнайтед и Эвертона. Возвращение 30-летнего футболиста ожидается к матчу против Лестера 22 января.

Ранее сообщалось, что Молотобойцы готовы выслушать возможные предложения по Ярмоленко, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна. Вест Хэм намерен продать украинца как минимум за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Команда Пеллегрини находится на 16-м месте турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 19 очков после 17 сыгранных туров. Сегодня Молотобойцы встретятся с Кристал Пэлас.