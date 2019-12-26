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Артета намерен удержать Джаку в Арсенале

Артета намерен удержать Джаку в Арсенале
11:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака останется в команде.

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что полузащитник Гранит Джака останется в команде. По словам испанского наставника, в клубе поддерживают футболиста и намерены предоставить ему еще один шанс.

«Когда я пришел в Ман Сити в качестве помощника главного тренера, то нам нужен был игрок в центр поля. Джака оказался одним из тех, кто находился в шорт-листе. Я был счастлив, когда узнал, что он переходит в Арсенал — это потрясающий игрок, которого я не собираюсь терять».

«Я уже говорил с Гранитом. Он важен для команды — я поделился с ним ожиданиями от его персональной игры. Мы поддерживаем Джаку и я готов ему помочь вернуться на свой привычный уровень», — цитирует слова Артеты The Guardian.

Сообщалось, что Джака близок к уходу из Арсенала из-за конфликта с болельщиками команды, вследствие которого он уже был лишен капитанской повязки. В услугах Гранита заинтересована Герта. Также хавбек может отправиться в Лестер.

В нынешнем сезоне 27-летний швейцарец сыграл в 15 матчах за Канониров, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что Арсенал назначил Артету главным тренером в декабре. Испанец сменил у руля команды своего соотечественника Унаи Эмери.

Артета дебютирует на новом месте в выездном матче с Борнмутом сегодня в 17:00 по киевскому времени.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, Новости футбола, Микель Артета, Гранит Джака.
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