Наполи определился с главной трансферной целью на январь

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11:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Футболист Сельты Станислав Лоботка может стать игроком Наполи.

Полузащитник Сельты Станислав Лоботка может стать игроком Наполи, передает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Сделка предположительно обойдется неаполитанцам в 25 миллионов евро.

Словацкого хавбека связывали с потенциальным переходом в Наполи еще в прошлом году, но трансфер так и не состоялся.

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В нынешнем сезоне Лоботка сыграл в 17 матчах Сельты в чемпионате Испании и не отличался результативными действиями.

Наполи назначил нового главного тренера в декабре: Дженнаро Гаттузо сменил своего бывшего наставника по Милану Карло Анчелотти.

На сегодняшний день неаполитанцы занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. 6 января подопечные Гаттузо сыграют с Интером.

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ФК Наполи, Футбол, ФК Сельта, Новости футбола, Станислав Лоботка.
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