"Он очень важен для меня": Лэмпард намерен сохранить в Челси экс-лидера Шахтера

Новости спорта:Фрэнк Лэмпард рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с вингером "аристократов" Виллианом.

Менеджер "синих" Фрэнк Лэмпард рассказал, как продвигаются переговоры о продлении контракта с вингером "аристократов" Виллианом. Слова тренера приводит Goal.com.

"Виллиан ведет переговоры, он уже обсуждает зарплату. Опытные игроки помогают молодым исполнителям. Все в "Челси" любят бразильца.

Я действительно счастлив, что имею возможность тренировать такого нетребовательного футболиста, особенно когда он забивает такие важные голы, как в ворота "Тоттенхэма" – он очень важен для меня".

Виллиан в текущем сезоне сыграл за "Челси" 17 матчей в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Контракт 31-летнего хавбека заканчивается летом 2020 года.