Бетис продлил контракт с капитаном

Новости спорта:Опытный испанец продолжит карьеру в севильском клубе.

Полузащитник Бетиса Хоакин продлил контракт со своим клубом. 38-летний хавбек подписал соглашение с севильцами, которое заканчивается летом 2021 года, сообщает официальный твиттер Бетиса.

Напомним, что в матче 16-го тура Ла Лиги между Бетисом и Атлетиком 38-летний полузащитник хозяев Хоакин установил невероятное достижение. Испанец забил три мяча в одном матче — для этого ему понадобилось 20 минут. Хет-трик Хоакин провел в возрасте 38 лет и 140 дней. Таким образом, футболист побил многолетний рекорд легенды Реала Альфредо Ди Стефано.

Y el lunes 30... ¡no te puedes perder el acto que hemos organizado con @joaquinarte en el Villamarín!



¡Os espera a las 13:00h! ¡Todos al Estadio para darle el cariño que se merece! pic.twitter.com/6n9mro37yb — Real Betis Balompié (@RealBetis) 26 декабря 2019 г.

В текущем сезоне Хоакин провел 16 матчей в составе Бетиса, забив шесть голов и отдав две голевых передачи.

Бетис после 18-ти туров Ла Лиги занимает 13-е место с 23 очками в активе. В следующем туре Бетис 5 января сразится на выезде с Алавесом.