Скачать
Четверг, 26.12.2019
Роналду уже не тот: португалец стал забивать намного меньше
Роналду уже не тот: португалец стал забивать намного меньше
"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль
"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа
"Вместе мы стали сильнее": Жена Шумахера рассказала о восстановлении мужа

Бетис продлил контракт с капитаном

Бетис продлил контракт с капитаном
15:33 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Опытный испанец продолжит карьеру в севильском клубе.

Полузащитник Бетиса Хоакин продлил контракт со своим клубом. 38-летний хавбек подписал соглашение с севильцами, которое заканчивается летом 2021 года, сообщает официальный твиттер Бетиса.

Напомним, что в матче 16-го тура Ла Лиги между Бетисом и Атлетиком 38-летний полузащитник хозяев Хоакин установил невероятное достижение. Испанец забил три мяча в одном матче — для этого ему понадобилось 20 минут. Хет-трик Хоакин провел в возрасте 38 лет и 140 дней. Таким образом, футболист побил многолетний рекорд легенды Реала Альфредо Ди Стефано.

В текущем сезоне Хоакин провел 16 матчей в составе Бетиса, забив шесть голов и отдав две голевых передачи.

Бетис после 18-ти туров Ла Лиги занимает 13-е место с 23 очками в активе. В следующем туре Бетис 5 января сразится на выезде с Алавесом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Бетис, Новости футбола, Хоакин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спарринг-партнер Ломаченко не верит в успех Лопеса в бою с украинцем
02 Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец
03 Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
04 Гризманн: Возможно, мы больше никогда не увидим такого игрока, как Месси
05 Динамо проведет матч с командой Милевского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь