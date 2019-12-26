"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить "Ливерпуль".
"Тренировать "Ливерпуль" – моя главная цель и мечта", – приводит слова Джеррарда Liverpool Echo со ссылкой на подкаст экс-игрока мерсисайдцев Джейми Каррагера Greatest Game.
39-летний англичанин является воспитанником "Ливерпуля". За английский клуб он выступал с 1998 по 2015 год. В составе мерсисайдцев Джеррард по два раза выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Трижды он становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В настоящее время главным тренером "Ливерпуля" является Юрген Клопп. Несколько недель назад он продлил контракт с клубом до лета 2024 года.