"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль

Новости спорта:Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард рассказал, что хотел бы в будущем тренировать мерсисайдский клуб.

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить "Ливерпуль".

"Тренировать "Ливерпуль" – моя главная цель и мечта", – приводит слова Джеррарда Liverpool Echo со ссылкой на подкаст экс-игрока мерсисайдцев Джейми Каррагера Greatest Game.

39-летний англичанин является воспитанником "Ливерпуля". За английский клуб он выступал с 1998 по 2015 год. В составе мерсисайдцев Джеррард по два раза выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Трижды он становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В настоящее время главным тренером "Ливерпуля" является Юрген Клопп. Несколько недель назад он продлил контракт с клубом до лета 2024 года.