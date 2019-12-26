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"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль

"Цель и мечта": Джеррард хочет тренировать Ливерпуль
16:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Легенда Ливерпуля Стивен Джеррард рассказал, что хотел бы в будущем тренировать мерсисайдский клуб.

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард признался, что мечтает возглавить "Ливерпуль".

"Тренировать "Ливерпуль" – моя главная цель и мечта", – приводит слова Джеррарда Liverpool Echo со ссылкой на подкаст экс-игрока мерсисайдцев Джейми Каррагера Greatest Game.

39-летний англичанин является воспитанником "Ливерпуля". За английский клуб он выступал с 1998 по 2015 год. В составе мерсисайдцев Джеррард по два раза выиграл Кубок Англии, Суперкубок Англии и Суперкубок УЕФА. Трижды он становился обладателем Кубка английской лиги, а также по разу — победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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В настоящее время главным тренером "Ливерпуля" является Юрген Клопп. Несколько недель назад он продлил контракт с клубом до лета 2024 года.

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ФК Ливерпуль, Стивен Джеррард, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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