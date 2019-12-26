Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре

Новости спорта:Виктор Скрипник был признан лучшим тренером, а Богдан Михайличенко - лучшим игроком по итогам футбольного декабря.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник был признан лучшим среди своих коллег из Премьер-лиги в декабре, сообщил официальный сайт организации.

Скрипник набрал 58% голосов, почти в три раза больше, чем ближайший преследователь, тренер Десны Александр Рябоконь (21%). Также в голосовании принимали участие наставник Мариуполя Александр Бабич (11%) и коуч ПФК Львов Егише Меликян (10%).

Лучшим среди футболистов стал левый защитник Зари Богдан Михайличенко (38% голосов). Совсем ненамного отстал Артем Беседин (30%), еще 17% набрал защитник Мариуполя Джойским Дава. Также претендовали на награду Виктор Цыганков (9%), Жуниор Мораес (2%), Александр Филлипов (2%) и Исмаили (1%).

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