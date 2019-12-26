Ибрагимович согласился перейти в Милан

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович определился со своим следующим клубом.

Нападающий Златан Ибрагимович определился со своим будущим и вернется в итальянскую Серию А.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 38-летний швед дал свое согласие на переход в Милан, за который он уже выступал с 2010 по 2012 год.

По информации источника, Ибрагимович подпишет шестимесячный контракт до июня 2020 года. Стороны должны уладить все детали будущего соглашения уже сегодня вечером или завтра утром.

Ранее сообщалось, что Златан может стать игроком Эвертона, поскольку хочет снова поработать под руководством Карло Анчелотти.