Вест Хэм без Ярмоленко проиграл Кристал Пэлас, пропустив на 90-й минуте

Новости спорта:"Молотки" пропустили решающий гол на 90-й минуте.

Вест Хэм, в составе которого отсутствовал Андрей Ярмоленко (вероятно, из-за травмы), сумел открыть счет в лондонском дерби с Кристал Пэлас. Это сделал Роберт Снодграсс на 57-й минуте.

Пэлас, однако, не стушевался – через 11 минут Шейх Куяте сравнял цифры на табло. А на 90-й Джордан Айю и вовсе заставил Селхерст Парк ликовать, отправив в ворота Роберто второй мяч – 2:1.

Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:1

Голы: Куяте, 68, Айю, 90 – Снодграсс, 57.

Кристал Пэлас: Гуаита – Келли, Томкинс, Сахо, ван Аанхолт (Ридевальд, 67) – Куяте (Маккарти, 88), Миливойевич, Макартур – Майер (Уикэм, 75), Айю, Заха.

Вест Хэм: Роберто – Сабалета, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл – Снодграсс, Нобл, Райс, Форналс (Лансини, 58) – Антонио (Айети, 90+1), Алле (Андерсон, 75).

Предупреждения: Сабалета, Крессвелл.