Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)

Новости спорта:В рамках 19-го тура АПЛ Лестер принимал Ливерпуль. Матч завершился со счетом 0:4.

В рамках 19-го тура АПЛ Лестер принимал Ливерпуль. Матч завершился со счетом 0:4.

Гости открыли счет на 31-й минуте. Трент Александр-Арнольд сделал мягкий навес в штрафную на Роберто Фирмино, который пробил головой с близкого расстояния в правый нижний угол ворот.

Во втором тайме Ливерпуль получил право пробить пенальти. Джеймс Милнер воспользовался шансом и удвоил преимущество гостей.

На 75-й минуте вновь отличился Трент. Он отдал пас Роберто Фирмино, который забил очередной гол в ворота Лестера. На 78-й минуте Трент Александр-Арнольд пробил в левый нижний угол ворот Лис и сделал счет 0:4.

Обзор матча:

Ливерпуль удерживает лидерство в турнирной таблице АПЛ. В активе клуба 52 очка. Преимущество Красных над идущим вторым Лестером составляет 13 очков.