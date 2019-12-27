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ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия

ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
08:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Парижане хотят сохранить талантливого форварда в своих рядах.

"Пари Сен-Жермен" предложил нападающему Килиану Мбаппе новый долгосрочный контракт. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Никола Скира.

По данным источника, директор парижан Леонардо предложил 21-летнему форварду пятилетнее контрактное соглашение. Зарплата Мбаппе за один сезон составит € 32 млн.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" рассчитан до 2020 года. Ранее сообщалось, что активный интерес к французскому нападающему проявляет «Реал».

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Мбаппе является воспитанником «Монако», а с 2017 года выступает за "ПСЖ". В нынешнем сезоне Килиан провёл за парижан 12 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 4 результативные передачи.

После 18 туров "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 45 очков.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Новости футбола, Килиан Мбаппе.
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