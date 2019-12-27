Олимпик попрощался с украинским защитником

Новости спорта:В составе донецкой команды игрок провел всего 3 матча.

Олимпик на официальном сайте сообщил об уходе защитника Ивана Трубочкина. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Трубочкин присоединился к дончанам летом, однако за полгода сыграл в их составе всего три матча.

26-летний защитник — воспитанник Динамо. Ранее Трубочкин выступал за шведский Умео, беларуский Крумкачи, Арсенал-Киев и Черноморец.

В течение последней недели Олимпик расстался с защитниками Иваном Вантухом и Егором Клименчуком, а также с полузащитником Геннадием Пасичем.

Дончане ушли на зимний перерыв на девятом месте в украинской Премьер-лиге. В следующем туре чемпионата команда Висенте Гомеса сыграет против Львова.