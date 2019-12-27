Вест Хэм идет ко дну: кто сменит Пеллегрини у руля команды

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини может быть уволен со своего поста в ближайшее время. По информации The Times, будущее чилийского наставника зависит от результатов Молотобойцев в следующих двух матчах.
Главным претендентом на смену чилийцу в случае продолжения неудачной серии называется Дэвид Мойес, который уже возглавлял Молотобойцев в сезоне 2017/18.
В субботу Вест Хэм дома сыграет против Лестера, а в среду лондонцы примут Борнмут.
На данный момент команда Пеллегрини занимает 17-е место в английской Премьер-лиге, опережая идущую в зоне вылета Астон Виллу всего на одно очко.
Вест Хэм сыграет с Лестером завтра, 28 декабря, начало матча — в 19:30 по киевскому времени.
Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не принимал участия в матче с Кристал Пэлас — полузащитника не было в заявке на эту игру. При этом Вест Хэм не сообщил о причине отсутствия украинского футболиста.
Вчера издание Команда №1 сообщило, что Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра и, по предварительным данным, пропустит три-четыре недели.
По предварительной информации, украинец не сможет помочь своей команде также в матчах против Лестера, Борнмута, Гиллингема, Шеффилд Юнайтед и Эвертона. Возвращение 30-летнего футболиста ожидается к матчу против Лестера 22 января.
Ранее сообщалось, что Молотобойцы готовы выслушать возможные предложения по Ярмоленко, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна. Вест Хэм намерен продать украинца как минимум за 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив три гола и сделав одну результативную передачу.