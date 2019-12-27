Скачать
Пятница, 27.12.2019
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину

Вест Хэм идет ко дну: кто сменит Пеллегрини у руля команды

Вест Хэм идет ко дну: кто сменит Пеллегрини у руля команды
11:53 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Будущее Пеллегрини в Вест Хэме зависит от результатов двух ближайших матчей.

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини может быть уволен со своего поста в ближайшее время. По информации The Times, будущее чилийского наставника зависит от результатов Молотобойцев в следующих двух матчах.

Главным претендентом на смену чилийцу в случае продолжения неудачной серии называется Дэвид Мойес, который уже возглавлял Молотобойцев в сезоне 2017/18.

В субботу Вест Хэм дома сыграет против Лестера, а в среду лондонцы примут Борнмут.

На данный момент команда Пеллегрини занимает 17-е место в английской Премьер-лиге, опережая идущую в зоне вылета Астон Виллу всего на одно очко.

Вест Хэм сыграет с Лестером завтра, 28 декабря, начало матча — в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, украинец Андрей Ярмоленко не принимал участия в матче с Кристал Пэлас — полузащитника не было в заявке на эту игру. При этом Вест Хэм не сообщил о причине отсутствия украинского футболиста.

Вчера издание Команда №1 сообщило, что Андрей Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра и, по предварительным данным, пропустит три-четыре недели.

По предварительной информации, украинец не сможет помочь своей команде также в матчах против Лестера, Борнмута, Гиллингема, Шеффилд Юнайтед и Эвертона. Возвращение 30-летнего футболиста ожидается к матчу против Лестера 22 января.

Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году

Ранее сообщалось, что Молотобойцы готовы выслушать возможные предложения по Ярмоленко, которые поступят к ним во время зимнего трансферного окна. Вест Хэм намерен продать украинца как минимум за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Мануэль Пеллегрини, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
03 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
04 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь