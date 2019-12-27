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Барселона в след за Реалом отказалась от покупок игроков этой зимой

Барселона в след за Реалом отказалась от покупок игроков этой зимой
12:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:«Барселона» не планирует усиливаться игроками в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, руководство испанской команды пришло к такому решению из-за того, что «Барселона» серьёзно потратился в летнее трансферное окно. Клуб планирует отыграть вторую часть сезона в том составе, который имеется. Однако несколько игроков могут покинуть каталонскую команду.

Ранее появилась информация, что руководство будет усиливать состав летом и планирует купить игроков на каждую позицию. Но основными из них являются позиция центрального нападающего и правого защитника.

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«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры после 18 туров, набрав 39 очков. Следующий матч подопечные Эрнесто Вальверде проведут с «Эспаньолом». Встреча состоится 4 января.

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ФК Барселона, Ла Лига, Примера, ФК Реал Мадрид.
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