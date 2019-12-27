Еще один украинский футбольный клуб под угрозой банкротства

Новости спорта:Винницкая Нива может прекратить свое существование и сняться с соревнований ПФЛ.

Винницкая Нива может прекратить свое существование и сняться с соревнований ПФЛ. Формирование бюджета клуба зависло в воздухе и теперь винницкий клуб находится на грани потери профессионального статуса. Об этом рассказал и.о. президента клуба Вадим Кудияров.

«Мы рассчитываем на серьезную поддержку со стороны Винницкой областной администрации и областного совета. Без этого в нынешних условиях клуб не может существовать. И тогда наши наработки по развитию детско-юношеского футбола, а также перспективы развития молодых винницких футболистов могут быть потеряны. Соответственно, весь проект ФК Нива находится на грани закрытия», — цитирует слова Кудиярова официальный сайт клуба.

Напомним, что в конце ноября главный тренер Нивы Нгаха Коллинс покинул свой пост по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера был объявлен Олег Шумовицкий, но Кудияров анонсировал назначение на пост коуча команды легенды винницкого футбола. Однако уже на этой неделе Шумовицкий официально стал главным тренером винницкой Нивы, решив все юридические вопросы с тренерской лицензией.

Нива Винница завершила первую часть сезона на девятом месте во Второй лиге.