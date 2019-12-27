Конопля: Я мечтаю играть за Шахтер

Новости спорта:Ефим Конопля рассказал о желании играть за «Шахтер» и попробовать свои силы в АПЛ.

Защитник «Десны» Ефим Конопля рассказал о желании играть за «Шахтер» и попробовать свои силы в АПЛ.

— Вы реально мечтаете закрепиться в «Шахтере» или ваш путь лежит через условный чемпионат Бельгии?

— Конечно, я мечтаю играть в «Шахтере». Я вырос в Донецке. Это мой родной клуб, матчи которого я исправно посещал. У меня были свои кумиры в «Шахтере», правда, уже никого в команде не осталось.

Я всегда восторгался игрой Дарио Срны, безумно нравились Виллиан и Илсиньо. Много памятных матчей пережил на «Донбасс Арене», но лучший — разгром «Реала Сосьедада» 4:0 с дублем Дугласа Косты, за испанцев тогда играл Антуан Гризманн.

Играть в «Шахтере» — моя цель. Но, конечно, я хотел бы поиграть и в Европе, попробовать себя в Англии. Но, наверное, туда проще попасть через Бельгию или Чехию, – сказал Конопля в интервью журналу «Футбол».

Защитник выступает в «Десне» на правах аренды, принадлежит «Шахтеру».