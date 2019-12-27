Скачать
Пятница, 27.12.2019
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Представители Зари выиграли индивидуальные награды УПЛ в декабре
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину
"Кумовство в сборной": Шахматист Эльянов не хочет выступать за Украину

Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года

Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года
14:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Виктор Цыганков стал самым результативным украинским футболистом года.

Самым результативным украинским футболистом 2019 года стал хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков.

По системе гол+пас 22-летний игрок набрал 39 очков, сообщает Zbirna.com.

Во во всех официальных клубных турнирах, а также за сборную Цыганков провел 54 матча (пропустил только две игры за клуб и одну - за национальную команду). В активе вице-капитана "Динамо" 21 забитый мяч и 18 голевых передач.

Опередил и Месси, и Роналду: назван лучший бомбардир в 2019 году

Вторым в этом списке стал украинский бразилец из донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес - 36 очков (25 забитых мячей+11 голевых пасов), третьим - Роман Яремчук, который выступает в бельгийском "Генте" - 33 (26+7).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт: сумасшедшие условия
02 Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
03 Ушел из жизни 33-летний чемпион Германии
04 "Я разобью его": Лопес пригрозил Ломаченко
05 "Ливерпуль меня пугает": Анри - о чемпионской гонке в АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь