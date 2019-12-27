Назван самый лучший украинский бомбардир 2019 года

Новости спорта:Виктор Цыганков стал самым результативным украинским футболистом года.

Самым результативным украинским футболистом 2019 года стал хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков.

По системе гол+пас 22-летний игрок набрал 39 очков, сообщает Zbirna.com.

Во во всех официальных клубных турнирах, а также за сборную Цыганков провел 54 матча (пропустил только две игры за клуб и одну - за национальную команду). В активе вице-капитана "Динамо" 21 забитый мяч и 18 голевых передач.

Вторым в этом списке стал украинский бразилец из донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес - 36 очков (25 забитых мячей+11 голевых пасов), третьим - Роман Яремчук, который выступает в бельгийском "Генте" - 33 (26+7).