Видаль согласовал условия личного контракта с итальянским грандом

Новости спорта:Артуро Видаль уже в скором времени может перейти в Интер.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль уже в скором времени может перейти в Интер. По информации La Gazzetta dello Sport, нерадзурри согласовали с чилийцем контракт до 2022 года.

В начале недели издание сообщало, что за переход Видаля Интер предложил Блаугранас 12 миллионов евро, хотя каталонцы намерены выручить не менее 20 миллионов.

В нынешнем сезоне 32-летний Видаль провел 19 матчей в составе Барселоны, отличившись пятью голами и одной результативной передачей.

В свою очередь, Барселона проявляет серьезный интерес к полузащитнику Интера Стефано Сенси, трансферная стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро.