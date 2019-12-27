В Испании вынесли приговор по делу Зозули

Новости спорта:Соответствующий комитет вынес решение по делу Романа Зозули.

Контрольно-дисциплинарный комитет постановил, что матч Райо Вальекано будет доигран при закрытых трибунах, сообщает Marca.

Кроме того, хозяева понесут наказание в виде штрафа на сумму 18 тысяч евро, а также два матча проведут с частично закрытыми трибунами.

Отмечается, что рассматривалось три варианта наказания. Помимо принятого, техническое поражение для Райо Вальекано, а также проведение второго тайма матча на нейтральном поле.

Напомним, что фанаты Райо Вальекано выкрикивали оскорбления в сторону Романа Зозули, называя украинца нацистом.