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Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)

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Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)
16:05 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Вратарь сборной Украины и испанского "Вальядолида" Андрей Лунин сделал предложение своей девушке Анастасии.

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    Андрей сделал предложение руки и сердца 25 декабря, когда многие в мире, в том числе в Испании, празднуют Рождество. Сделал он это в центральном круге стадиона "Нуэво Хосе Соррилья" - домашней арены "Вальядолида".

    Анастасия ответила да, о чем Андрей и уведомил общественность в своем Инстаграме.

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    В Испании Анастасию сравнивают не абы с кем, а с самой Джорджиной Родригес - невестой Криштиану Роналду.

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    Девушке 24 года и она родом из Днепра. Анастасия выучилась на архитектора и дизайнера, однако своим хобби называет рисование и занятия в тренажерном зале. Девушка познакомилась с Андреем в интернете, после чего их отношения крепли с каждым годом.

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Сборная Украины, Чемпионат Испании, ФК Реал Мадрид, ФК Леганес, Андрей Лунин, Лунин.
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