Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)

Андрей сделал предложение руки и сердца 25 декабря, когда многие в мире, в том числе в Испании, празднуют Рождество. Сделал он это в центральном круге стадиона "Нуэво Хосе Соррилья" - домашней арены "Вальядолида".
Анастасия ответила да, о чем Андрей и уведомил общественность в своем Инстаграме.
В Испании Анастасию сравнивают не абы с кем, а с самой Джорджиной Родригес - невестой Криштиану Роналду.
Девушке 24 года и она родом из Днепра. Анастасия выучилась на архитектора и дизайнера, однако своим хобби называет рисование и занятия в тренажерном зале. Девушка познакомилась с Андреем в интернете, после чего их отношения крепли с каждым годом.