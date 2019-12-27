Невеста Лунина, которую сравнивают с девушкой Роналду (Фото)

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Андрей сделал предложение руки и сердца 25 декабря, когда многие в мире, в том числе в Испании, празднуют Рождество. Сделал он это в центральном круге стадиона "Нуэво Хосе Соррилья" - домашней арены "Вальядолида".

Анастасия ответила да, о чем Андрей и уведомил общественность в своем Инстаграме.