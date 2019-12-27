Хачериди будет играть в Динамо Брест

Новости спорта:Украинец будет играть в чемпионат Беларуси.

Генеральный менеджер Динамо-Брест Максим Краснобаев заявил, что украинский защитник Евгений Хачериди останется в клубе. Функционер подчеркнул, что в стане чемпиона Беларуси рассчитывают на опытного футболиста.

«У Хачериди начинается контракт с 1 января. Он будет в Динамо-Брест», — цитирует слова Краснобаева ua.tribuna.com.

В начале декабре появилась информация, что Хачериди близок к уходе из Динамо-Брест. Напомним, что в конце октября центрбек подписал контракт с брестским Динамо. Контракт Хачериди начнет действовать с 1 января 2020 года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года. Сам игрок заявил, что не знает каких-либо деталей о своем возможном уходе из Динамо. Агент Хачериди Александр Панков опроверг возможный уход футболиста из команды.

За Динамо-Брест выступают три представителя Украины — полузащитник Александр Нойок, нападающие Артем Милевский и Алексей Хобленко.

Брестское Динамо досрочно выиграло чемпионат Беларуси. За тур до окончания чемпионата брестчане оторвались от БАТЭ и впервые с 2005 года в Беларуси сменился чемпион — до этого побеждали исключительно борисовчане.

Напомним, что в декабре чешский тренер Марцел Личка покинул Динамо-Брест после завоевания золотых медалей чемпионата Беларуси.