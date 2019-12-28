Команду Ярмоленко может возглавить экс-наставник МЮ

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08:32 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Дэвид Мойес, тренировавший МЮ, может сменить Мануэлля Пеллегрини.

Будущее главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини прояснится в ближайшие 5 дней.

Подопечные Пеллегрини проиграли три из четырех последних матчей и сейчас находятся в одной строчке и одном очке от зоны вылета.

По информации The Guardian, руководство клуба дало 66-летнему специалисту два матча на исправление ситуации. В случае неудач в сегодняшней встрече против "Лестера", а также потери очков в игре против "Борнмута", которая пройдет в первый день 2020 года, наставник будет уволен. 

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В случае расставания с Пеллегрини клуб вновь обратится к Дэвиду Мойесу, который спасал "молотобойцев" от вылета в сезоне 2017/18, также возглавив команду посреди сезона.

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Мануэль Пеллегрини, АПЛ, Новости спорта, Вест Хем, Новости футбола, Эвертон.
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