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Вратарь Динамо: У нас в команде многие читают, развиваются интеллектуально

Вратарь Динамо: У нас в команде многие читают, развиваются интеллектуально
09:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Георгий Бущан рассказал о своих литературных вкусах.

Вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о важности интеллектуального развития для футболистов.

– Как подпитывать себя интеллектуально?

– Читаю книги. Пытаюсь дочитать роман колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса "Сто лет одиночества" и роман австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса "Шантарам". Также смотрю познавательные документальные сериалы. Очень важно футболистам развиваться и интеллектуально, так как на поле нужно думать. Чтение и развитие мышления помогает быстрее принимать решения на поле.

— Какая самая любимая книга?

— Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Моя мама не смогла ее прочитать, но я ее прочитал во время сборов и очень впечатлен.

— Что можно найти у вас на книжной полке?

— "Гордость и предубеждение" Джейн Остин, "Мертвые души" Николая Гоголя, "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Шагреневая кожа" Оноре де Бальзака, "Все в твоих руках" Александра Шовковского и другие.

— С кем в команде можно обсудить прочитанное?

– С Сергеем Сидорчуком, Артемом Шабановым, Никитой Бурдой. Многие читают в команде, просто об этом никто не говорит.

— А как обстоит дело с изучением иностранных языков?

— Стараюсь учить английский самостоятельно. У меня был репетитор по английскому. Плюс, хотел пойти на курсы, но не смогли мне подобрать график, поскольку нахожусь в постоянных разъездах. Во второй половине отпуска, думаю, найдется время и для английского.

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ФК Динамо (Киев), Георгий Бущан, Артем Шабанов.
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