Скачать
Суббота, 28.12.2019
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
В Испании вынесли приговор по делу Зозули
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)
Джервонта Дэвис - Юриоркис Гамбоа: дуэль взглядов (Видео)

"Хочу стать лидером Динамо": экс-игрок Зари заявил о амбициозных планах

"Хочу стать лидером Динамо": экс-игрок Зари заявил о амбициозных планах
10:20 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Назарий Русин будет стараться закрепиться в Динамо.

Форвард "Динамо" Назарий Русин рассказал о своих целях в киевском клубе после возвращение из "Зари"

— Назарий, ты обрадовался возвращению в Динамо?

— Конечно, этот клуб дал мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол. Я не только хочу закрепиться в составе бело-синих, но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало.

— В Заре тебе было комфортно?

— О луганском клубе я могу сказать только теплые слова. В Заре очень хороший коллектив и все люди, которые там работают. Я буду за ними скучать.

Луческу отказался возглавить Сьон

— Остался осадок от того, что не удалось пробиться в групповой раунд Лиги Европы?

— Было бы здорово сыграть в групповом раунде ЛЕ. Так как Заря молодая команда, то для нашего роста такой турнир пошел бы на пользу. Нам совсем чуть-чуть не хватило. Эспаньол оказался крепким орешком.

— Но судя по результатам в чемпионате, Зарю не выбил из колеи вылет из еврокубков?

— Это все благодаря Виктору Скрипнику, который быстро переключил нас на чемпионат, сказав, что некогда расстраиваться, нужно набирать очки и добиваться права сыграть в Европе на будущий год.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, ФК Заря, Новости спорта, Новости футбола, Назарий Русин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Цыганков на Бали устроил романтический вечер для любимой (Фото)
02 "Он играл бы за топ-клуб": Маркевич похвалил экс-игрока Металлиста
03 Ибрагимович возвращается в Милан, теперь официально
04 Шмайхель: Рефери решил сделать себя героем матча
05 Тоттенхэм хочет вернуть Бэйла: подробности грандиозного обмена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь