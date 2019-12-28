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Футболист Шахтера получил вызов в сборную Бразилии

Футболист Шахтера получил вызов в сборную Бразилии
10:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Додо будет вместе с Колеса обороться за выход на олимпиаду.

Правый фулбек «Шахтера» Додо включен в состав олимпийской сборной Бразилии, которой в начале следующего года предстоит принять участие в Предолимпийском турнире КОНМЕБОЛ, по итогам которого две лучшие команды получат право представить регион на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Турнир пройдет с 18 января по 9 февраля 2020 года, но команда соберется уже 3 января для того, чтобы провести небольшой подготовительный цикл и провести несколько товарищеских матчей.

Отметим, что олимпийская сборная Бразилии по итогам жеребьевки оказалась в группе В, где сыграет с Парагваем, Боливией, Уругваем и Перу. В свою очередь, в группе А поборются Аргентина, Колумбия, Чили, Эквадор и Венесуэла.

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На второй стадии Предолимпийского турнира по две лучшие команды из групп А и В попадут в финальную группу, где четыре сборных выявят двух обладателей путевок на Олимпийские игры.

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Новости спорта, Новости футбола, Додо, Шахтер УПл.
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