Моуриньо чувствует себя счастливым благодаря роботе в Тоттенхэме

Новости спорта:Жозе Моуриньо доволен, что вернулся к работе.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью признался, что чувствует себя счастливым, работая в лондонском клубе. Напомним, португальский специалист возглавил «Тоттенхэм» в конце ноября текущего года.

«Это то, что чувствую сейчас. Рад приходить на работу каждый день, рад быть здесь с 7:30 до 18:30.

Рад засыпать после матчей, рад работать с моим штабом, анализируя игры и занимаясь подготовкой к следующим встречам. Рад быть на поле и тренировать футболистов.

С удовольствием работаю в офисе и занимаюсь анализом. С удовольствием иду на каждый матч. Чувствую это счастье изо дня в день, и это помогает отдавать команде всё лучшее. Да, я действительно счастлив», — приводит слова Моуринью Sky Sports.