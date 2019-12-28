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Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме основного защитника Реала

Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме основного защитника Реала
14:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Тоттенхэм намерен переманить чемпиона мира в свой состав.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан попал в сферу интересов Тоттенхэма, информирует El Desmarque.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо давно является поклонником таланта французского центрбека и хотел бы видеть его в своем новом клубе. По информации источника, "шпоры" готовы предложить мадридскому клубу около 80 миллионов евро за футболиста.

Действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

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В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и одним ассистом.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, АПЛ, Рафаэль Варан, Реал Мадрид.
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