Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме основного защитника Реала

Новости спорта:Тоттенхэм намерен переманить чемпиона мира в свой состав.

Защитник мадридского Реала Рафаэль Варан попал в сферу интересов Тоттенхэма, информирует El Desmarque.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо давно является поклонником таланта французского центрбека и хотел бы видеть его в своем новом клубе. По информации источника, "шпоры" готовы предложить мадридскому клубу около 80 миллионов евро за футболиста.

Действующий контракт Варана с Реалом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 20 поединков в футболке "сливочных", отличившись одним голом и одним ассистом.